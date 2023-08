Großeinsatz mit Notarzt: Minderjährige verzehrten extra-scharfe, verbotene Chips

Weil zwei Schüler im Alter von neun und elf Jahren die für sie verbotenen Chips konsumierten, mussten in Euskirchen Notärzte und Polizei anrücken. Der Snack ist erst ab 18 Jahren erlaubt, da der Verzehr vor allem für Kinder gefährlich ist.

Euskirchen – Der Verzehr besonders scharfer Chips durch Schüler hat am Freitag in Euskirchen nahe der deutschen Stadt Köln einen medizinischen Großeinsatz ausgelöst. Notärzte und Polizisten rückten an. Ursache sei eine „Hot Chip Challenge“ von Fünftklässlern gewesen, teilte die Polizei mit. Die scharfen Maistortilla-Chips seien erst ab 18 Jahren freigegeben, von zwei neun und elf Jahre alten Schülern jedoch aus einem nahegelegen Imbissstand entwendet worden.