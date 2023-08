Suchaktion in Reutte: 91-jähriger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden

Nach einer Handypeilung konnte der Betagte gegen 11.15 Uhr in Ehenbichl im Bereich Obermahd gefunden werden. Schwer verletzt lag er dort in einem ausgetrockneten Bachbett. Der Mann wurde geborgen und in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Er war aus bisher unbekannter Ursache vom Weg über einen Abhang in das Bachbett gestürzt, berichtet die Polizei. (TT.com)