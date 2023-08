Allrad-Panda kehrt noch einmal kurz zurück

Mit einer limitierten Sonderaktion will Fiat Kunden entsprechen, die einen Kleinstwagen mit 4x4-Antrieb begehren.

Insgesamt 1983 Stück (in Anlehnung an das erste Präsentationsjahr vor vier Jahrzehnten) werden in entsprechender Ausstattung vom Band laufen. Als Basis dient das Cross-Equipment, dazu kommt noch eine erweiterte Serienbestückung. Fiat führt unter anderem die Karosseriefarbe Elfenbein, zweifarbige 15-Zoll-Aluräder, schwarze Abdeckkappen für die Außenspiegelgehäuse und Aufkleber mit dem 4x40°-Logo ins Feld. Weiters zählen der rot lackierte Abschlepphaken, Dachträger und Nebelscheinwerfer zur Werksausführung des Jubiläumsmodells. Ganz hilfreich sind Parksensoren hinten und Regensensoren sowie Klimaautomatik und beheizbare Außenspiegel.