Österreich hat keinen Plan beim Schutz von Frauen

Allein in diesem Jahr hat es bisher 16 Femizide gegeben. Jede dritte Frau ab 15 Jahren hierzulande hat bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. „Österreich ist ein Land der Frauenmorde, Männergewalt an Frauen hat System“, kritisieren Frauenschutzorganisationen. Was tut die Regierung? Nach jedem Frauenmord werden Pressekonferenzen einberufen. Politikerinnen und Politiker erklären ihre Bestürzung ob der Gewalt und geloben, etwas dagegen zu tun. Die Realität sieht leider anders aus. Außer Sonntagsreden bleibt wenig übrig, wie eine Untersuchung des Rechnungshofs nun offenbart. „Es gibt in Österreich keine langfristig angelegte, gesamthafte Strategie zum Schutz von Frauen vor Gewalt“, befinden die Prüfer.