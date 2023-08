Der letzte Schliff vor der Königsklasse: Haie testen gegen Nürnberg

Latsch – Bevor die Innsbrucker Eishockey-Haie am kommenden Donnerstag (31.8.) ihr Heimdebüt in der Champions League geben, steht den HCI-Cracks noch ein echter Elchtest bevor. Beim Vinschgau-Cup in Latsch warten heute (20 Uhr) die Nürnberg Ice Tigers, ehe die Haie am Sonntag mit DEL-Vorjahresfinalist Ingolstadt die Klingen kreuzen.