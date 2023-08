Bremse bei Salzburger Seilrutsche versagte: 22-Jährige erlitt Rippenbrüche

Wald im Pinzgau – Weil die Bremse einer Seilrutsche in Wald im Pinzgau nicht richtig funktioniert hat, ist am Freitag eine 22-Jährige mit Rippenbruch im Krankenhaus gelandet. Die Frau trug einen Helm, war ordnungsgemäß gesichert und durch einen fachlich geschulten Mitarbeiter in die Vorrichtung eingehängt.