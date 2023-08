Wilde Verfolgungsjagd durch Graz: 15-Jähriger flüchtete mit 180 km/h vor Polizei

Graz – In Graz hat sich ein 15-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche raste mit einem Pkw und ohne Führerschein teilweise mit 180 km/h durch die Stadt und verursachte dabei einen Verkehrsunfall, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Zwei Polizeistreifen konnten den jungen Mann schließlich einkesseln.