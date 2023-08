Bikerin fuhr 63-Jährigen in Innsbruck an und beging Fahrerflucht

Innsbruck – Ein 63-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 10 Uhr auf der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck von einer jungen Bikerin angefahren und dabei leicht verletzt. Die Bikerin stürzte bei dem Zusammenstoß, fuhr allerdings ohne ihre Daten hinterlassen zu haben, in westliche Richtung davon. Der Mann selbst stürzte bei der Kollision nicht, zog sich jedoch leichte Verletzungen zu, die er ärztlich behandeln ließ.