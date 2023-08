Unwetter in Bayern warf Bierzelt um, Zugsperre am „Deutschen Eck“ aufgehoben

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich demnach hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Durch Hagel seien auch Dachfenster beschädigt worden. In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände.

Am „Deutschen Eck“ kam es am Samstagabend zu einer Sperre der Zugstrecke zwischen Prien am Chiemsee und Traunstein in Bayern. Bis etwa 19.30 Uhr waren aufgrund von Unwetterschäden keine Fahrten möglich, hieß es von den ÖBB. Auch danach wurden Fahrgäste gebeten, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit mit einzuplanen.