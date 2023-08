15-jähriger Mopedlenker nach Auffahrunfall in Landeck unbestimmten Grades verletzt

Landeck – Aufgrund der nassen Fahrbahn kam es am Samstagnachmittag in Landeck zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 71-jähriger Mann war gegen 15.44 Uhr mit seinem Auto auf der B171 in Richtung Zams unterwegs. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 15-Jähriger auf seinem Moped.