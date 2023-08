Schwere Schäden durch Unwetter im Unterland, Warnung vor Hochwasser im Oberland

Sturm und Regen sorgten am Samstagabend vor allem rund um Kufstein für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Entwarnung gibt es leider noch keine: Am Sonntag und Montag werden erneut teils starke Niederschläge in Tirol erwartet. Vor allem im Oberland drohen Überflutungen.

Kufstein – Ein heftiges Unwetter ist am Samstagabend über Tirol gezogen. Vor allem im Unterland hatten die Einsatzkräfte deswegen alle Hände voll zu tun. In Kufstein etwa musste die Stadtfeuerwehr mehrmals wegen umgestürzter Bäume ausrücken – ein Sturm hatte sie wie Streichhölzer umknicken lassen.

Ein Auto wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. © ZOOM.TIROL

So krachte beispielsweise ein Baum auf ein Auto, das in einer Ausweiche an der Thierseestraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Diese Dachkonstruktion in Kufstein wurde vom Sturm weggerissen. © ZOOM.TIROL

Auch im Vorgarten einer Wohnanlage in der Festungsstadt sorgten heftige Sturmböen für Schäden: Ein großer Baum wurde umgerissen und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Andernorts hielten Teile einer Dachkonstruktion dem Wind nicht stand.

Der Starkregen tat sein Übriges: Vielerorts mussten auch vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. „Rund ein Dutzend Einsätze“ habe es bis Sonntagfrüh gegeben, hieß es von der Leitstelle Tirol. Auch in Unterlangkampfen, Angerberg und Ebbs waren die Feuerwehren gefragt.

Warnung vor Überflutungen vor allem im Oberland

Entwarnung an der Wetterfront gibt es leider vorerst noch keine – im Gegenteil. Zwischen Sonntag bis Montag sollen die ergiebigen Niederschläge in Tirol anhalten, sie können laut den Meteorologen der GeoSphere Austria teils heftig ausfallen. Auch das Land Tirol warnte: Es sei mit lokalen Vermurungen bzw. Übertreten von Bächen zu rechnen, hieß es.

Vor allem im Tiroler Oberland und im Außerfern besteht Hochwassergefahr – in der Nacht auf Montag ist damit zu rechnen, dass manche Bäche bis in den Hochwasserbereich ansteigen. Es kann zu kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen und dadurch zu Verkehrsproblemen kommen.

⚠️ Verhaltensregeln bei Hochwasser Informieren Sie sich über die Hochwasserlage HIER.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechnen Sie mit Aquaplaning!

Planen Sie Zeitverluste bzw. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

Heftige Unwetter auch in Salzburg und Oberösterreich

Nicht nur Tirol wurde am Samstagabend von schweren Unwettern erwischt. Auch in Salzburg und Oberösterreich haben Starkregen und Sturm für Schäden und Hunderte Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein in Oberösterreich sprach die Landeswarnzentrale am Abend von rund 700 Einsätzen.

📽️ Video | Unwetter in Salzburg und Oberösterreich

Aufgrund des starken Regens waren Unterführungen mit Wasser vollgelaufen, Keller überflutet und Straßenzüge überschwemmt. Durch die heftigen Sturmböen wurden zudem Dächer abgedeckt, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten Stromleitungen.

Unwetterschäden in Salzburg. © APA/FMT-PICTURES

Besonders dramatisch stellte sich die Lage in den oberösterreichischen Bezirken Braunau und Schärding dar. Hier mussten mehrere eingeschlossene Personen aus Fahrzeugen befreit werden. Auch mehrere Brandeinsätze, unter anderem der Brand einer Maschinenhalle in Pierbach, forderten die Einsatzkräfte.

Auch in Salzburg waren am Abend wegen der heftigen Unwetter 420 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Betroffen war vor allem der nördliche Flachgau. Der Landesfeuerwehrverband meldete demnach insgesamt 88 Einsätze. Am Wolfgangsee, Irrsee, Mondsee und Holzöstersee gab es zudem mehrere Einsätze der Wasserrettung aufgrund des Gewitters. Menschenrettungen und Bootsbergungen wurden unternommen. In Bürmoos musste ein Mehrparteienhaus vorsorglich teilweise evakuiert werden, meldete der Salzburger Katastrophenschutz. Durch heftige Sturmböen im nördlichen Flachgau drohten Bäume auf das Haus zu stürzen. Sechs bis acht Personen seien betroffen, hieß es. (TT.com, APA)