„Die Theorie von allem“: Tiroler Berge und viele Fragezeichen

Wegen des Hollywood-Streiks steht Venedig eine stararmes Filmfest bevor. „Die Theorie von allem“ zeigt ein Stück Tirol.

Venedig – Bradley Cooper kommt also nicht. Das hatte der Hollywood-Star bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben. Im Vorfeld der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig werden es ihm weitere US-SchauspielkollegInnen gleichtun – davon ist wegen des anhaltenden Streiks der SchauspielerInnen in Hollywood jedenfalls auszugehen. Noch vor dem Start des traditionellen Filmfests ist anders als bei den Ausgaben der letzten Jahre also gar nicht klar, wer nach Italien reisen wird. Die Filmfestspiele öffnen am 30. August ihre Tore.

Der deutsche Regisseur Timm Kröger will in jedem Fall anreisen, sein Film „Die Theorie von allem“ ist schließlich mit 22 anderen Beiträgen im Rennen um den Goldenen Löwen. Die Konkurrenz ist mit Namen wie Sofia Coppola („Priscilla“), David Fincher („The Killer“) oder Michael Mann („Ferrari“) jedenfalls groß. Kröger beschreibt die Auswahl in der deutschen Presse als schlichtweg „beeindruckend“. Und: Er freue sich besonders auf „The Caine Mutiny Court-Martial“, das neue und letzte Werk von William Friedkin, das in Venedig außer Konkurrenz läuft. Der Filmemacher von „Der Exorzist“ (1972) starb Anfang August mit 87 Jahren.

Für „Die Theorie von allem“ hat Kröger übrigens neben Schauplätzen in Deutschland und Niederösterreich auch im Osttiroler Defreggental und in Kals am Großglockner gedreht. Der Film mit Burgschauspieler Jan Bülow als Physiker Johannes Leinert in der Hauptrolle ist ein Thriller in Schwarz-Weiß. Er erzählt von seltsamen Todesfällen bei einem Physikkongress 1962 in den Alpen. Leinert ist es schließlich, der gemeinsam mit der Jazzpianistin Olivia Ross (Karin Hönig) versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Definitiv ohne seinen Regisseur und Hauptdarsteller in persona am Lido auskommen muss „Maestro“ von und mit Bradley Cooper. Vielleicht ist für seinen Film „Maestro“, in dem Cooper Leonard Bernstein verkörpert, weniger Aufmerksamkeit gerade mehr. Ins Visier der Kritik war Cooper geraten, weil ihm vorgeworfen wird, er hätte mit seiner Verkörperung des berühmten jüdischen Dirigenten und Komponisten mit einer Nasenprothese jüdische Stereotype bedient. Nach seiner Premiere in Venedig soll die Netflix-Produktion übrigens ab 20. Dezember auf der Streamingplattform verfügbar sein.

Mit einer Teilnahme an den Filmfestspielen rechnet man – trotz Hollywood-Streik – übrigens bei Adam Driver und Penélope Cruz, die in Michael Manns „Ferrari“ zu sehen sind. Filmteams konnten bei der Gewerkschaft, die für ihre Mitglieder im Streik eben auch Promotionsauftritte wie Festival- oder Premierenteilnahmen untersagt, Interimsvereinbarungen beantragen, damit sie trotzdem für ihre Filme werben können.

Das soll neben „Ferrari“ auch für die Teams von „Bastarden“, „Priscilla“ und „Memory“ geklappt haben, heißt es aus Venedig. Dann dürfen Filmfans am Lido unter anderem mit Auftritten von Mads Mikkelsen, Jessica Chastain und Peter Saarsgard rechnen.

Für Aufsehen dürfte letztlich auch ein Musikstar sorgen: US-Rapper Travis Scott spielt in „Aggro Dr1ft“ von Harmony Korine. Doch auch hinter seiner Anreise nach Venedig steht noch ein Fragezeichen.