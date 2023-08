Zahnärztekammer lässt für die Schweiz werben

Der Vorstoß von Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (VP) sorgt für Diskussionen. Angesichts des eklatanten Mangels an Zahnärzten – in Tirol sind 54 Kassenstellen nicht besetzt, österreichweit 171 – fordert sie die Wiedereinführung von fixen Studienplätzen (Quotenregelung) beim Zahnmedizin-Studium für Österreicher. In Innsbruck gibt es jährlich 40 Plätze für Studienanfänger, doch nur 13 Studenten kommen aus Österreich. In einem Brief an Wissenschaftsminister Marin Polaschek (ÖVP) drängt Hagele, alles in der EU zu unternehmen, um die Quotenregelung neuerlich zu etablieren.