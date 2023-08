Drohende Schließung zweier WAMS-Betriebe schlägt hohe Wellen

Innsbruck – Die drohende Schließung zweier sozialökonomischer Betriebe des Vereins WAMS – der Conrad-Radwerkstatt in Innsbruck und des Secondhand-Ladens in Hall – schlägt weiter hohe Wellen: Die anstehenden Kürzungen des AMS-Budgets – und in der Folge der Fördermittel für WAMS – „bedrohen die aktive Arbeitsmarktpolitik in Tirol“, warnt Melanie Spangler, Geschäftsführerin von „arbeit plus Tirol“, Dachverband von zehn sozialen Unternehmen. „Wer hier spart, spart an der falschen Stelle.“