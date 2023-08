Flucht vor Polizei in Reutte: Alkolenker hatte 1,5 Kilo Kokain dabei

Reutte – Am Samstag kurz vor Mitternacht wurde eine Polizeistreife in Reutte auf eine Richtung Ortsmitte fahrendes Auto aufmerksam, das plötzlich beschleunigte. Obwohl der Lenker im Bereich "Kög" zunächst auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte und seinen Wagen anhielt, trat er plötzlich aufs Gaspedal, als die Beamten zur Kontrolle ausstiegen.

Nach einer rund zehnminütigen Verfolgungsjagd auf der L260 und B198 durch die Ortsgebiete von Reutte und Ehenbichl konnte der 40-jährige Niederländer schließlich in Weißenbach am Lech angehalten werden. Am Beifahrersitz saß ein 29-Jähriger.