Einbruch nach der Pause kostet Raiders wohl das Play-off-Ticket

Innsbruck – Die Ausgangslage für die Swarco Raiders vor dem Match in der European League of Football am Samstag gegen Stuttgart war klar: siegen oder (aus dem Rennen um die Play-offs) fliegen. Und bis knapp vor der Pause schienen die Tiroler auch auf Kurs zu sein – nur um dann völlig einzubrechen und am Ende klar und deutlich mit 28:38 zu verlieren.

Im Hinspiel in Stuttgart (3:6) war vor allem die Tiroler Offensive blass geblieben – am Samstag war es die ansonsten so starke Defensive, die den Schwaben im Laufe des Spiels immer weniger entgegenzusetzen hatte.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Dabei waren die Tiroler sogar in der ersten Hälfte mit 12:6 in Führung gegangen, nur um noch mit dem Pausenpfiff den Ausgleich zu kassieren – und direkt nach Wiederbeginn gleich den nächsten Touchdown (12:19). Das Bemühen konnte man Quarterback Joe Dolincheck und Co. zwar weiterhin nicht absprechen, trotzdem kippte das Spiel immer mehr in Richtung Stuttgart. Und auch wenn die Tiroler ebenfalls noch anschrieben – an der bitteren 28:38-Niederlage gab es am Ende nichts mehr zu rütteln. (a.m.)

Raiders-Quarterback Joe Dolincheck trieb seine Offense gestern vergeblich an. © Kristen