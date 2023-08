Unbekannte entfachten Lagerfeuer in Innsbrucker Landhausgarage

Innsbruck – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in einem abgetrennten Lagerraum einer Baufirma in der Innsbrucker Landhausgarage ein "Lagerfeuer" gelegt. Dabei wurden zwei Pressspanplatten in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Die Berufsfeuerwehr rückte kurz nach Mitternacht mit Atemschutzgeräten aus, die Garage musste ausgelüftet werden. Verletzt wurde niemand, auch Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.