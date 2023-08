Klimaticket und Co. – Warum Österreicher:innen Bahn statt Auto fahren

Wien – 45 Prozent der Zugpassagiere in Österreich fahren heute Strecken mit der Bahn, die sie früher per Auto zurückgelegt haben. Bei Besitzern eines Klimatickets sind es 57 Prozent. Die häufigsten Gründe fürs Umsteigen sind die nutzbare Reisezeit, das Klimaticket und ein verbessertes Bahnangebot. Mit häufigeren Verbindungen würde fast die Hälfte der Befragten den Zug auch für Strecken nehmen, die sie derzeit mit dem Auto fahren, ergab eine Umfrage des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Viele Menschen nutzen sowohl das Auto als auch den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. "Damit Österreich seine Klimaziele erreichen kann, ist es wichtig, mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Verkehr zu motivieren. Und das ist möglich. Die Bereitschaft zum Umsteigen ist in der Bevölkerung vorhanden", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.