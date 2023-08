Schwerer Unfall auf Fernpassstraße sorgte für kilometerlangen Stau

Ein Auto kam im Gemeindegebiet von Nassereith von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand. Die Beifahrerin wurde am Kopf verletzt.

Nassereith – Bei der Fahrt über den Fernpass in Richtung Heimat verunfallte am Sonntagvormittag ein 33-jähriger Deutscher mit seinem Pkw. Seine 20-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf, der Lenker blieb unverletzt.