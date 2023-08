17-Jähriger rastete nach Unfall mit gestohlenem Elektroauto aus: Festnahme im Zillertal

Mayrhofen – Eine unerlaubte Spritztour mit einem gestohlenen Elektroauto wurde einem 17-Jährigen am Samstagabend im Zillertal zum Verhängnis: Nach einem Unfall fuhr er davon – anschließend bestritt er, das Fahrzeug gelenkt zu haben und wurde so aggressiv, dass er festgenommen werden musste.

Aber von vorne: Gegen 22.10 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass sich in Finkenberg ein Verkehrsunfall ereignet hat. Ein Pkw war von der Straße abgekommen und in ein abgestelltes Auto gekracht, das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon. Zeugen hatten jedoch das Kennzeichen notiert. Kurz drauf ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein: In einem Feld in Mayrhofen wurde ein rauchendes Elektroauto gemeldet. Dass es sich dabei um das Fahrzeug handelte, dass zuvor in den Unfall verwickelt war, war rasch klar. Vor Ort wurden zwei Jugendliche angetroffen – ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige.