28-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte bei Unfall in Reith

Reith bei Seefeld – Drei Verletzte forderte am Sonntag ein Verkehrsunfall in Reith. Ein 28-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit dem Auto auf der B177 in Richtung Seefeld unterwegs und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 86-Jährigen. Beide Lenker sowie die Beifahrerin des Älteren (82) wurden verletzt. Die drei wurden in die Klinik eingeliefert. (TT.com)