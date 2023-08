Berlin einigte sich auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung

Die deutsche Ampelkoalition hat sich nach monatelangem Streit auf die Kindergrundsicherung geeinigt. Zum Teil seien es "wirklich sehr harte Verhandlungen" gewesen, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der Vorstellung der Ergebnisse am Montag in Berlin. "Aber es hat sich gelohnt." Laut Paus werden für die Einführung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 zunächst 2,4 Milliarden Euro Mehrkosten veranschlagt.

Nach der Koalitionseinigung im Streit um die geplante Kindergrundsicherung soll nun auch das vorerst aufgehaltene Wachstumschancengesetz auf den Weg kommen. "Von mir gibt's keine Einwände", sagte Paus. Sie hatte das von Lindner geplante Gesetz zu Steuererleichterungen für die Wirtschaft Mitte August wegen der zunächst ungeklärten Finanzierung der Kindergrundsicherung blockiert. Lindner machte deutlich, durch die "kleine Retardierung" seien im Gesetzentwurf noch Verbesserungen bei der Wirkung für den Mittelstand eingearbeitet worden. Das Gesetz soll nun bei einer Kabinettssitzung im Rahmen der Regierungsklausur in Meseberg an diesem Mittwoch auf den Weg gebracht werden. Es sieht rund 50 Steuererleichterungen für Firmen vor.

Am Sonntagabend waren Kanzler Olaf Scholz (SPD), Paus und Lindner zu Gesprächen im Kanzleramt zusammengekommen. Gegen Mitternacht wurde bekannt, dass man sich bei der Kindergrundsicherung zusammengerauft hat. Lindner hatte zuvor im ZDF-"Sommerinterview" gesagt, dass er mit einer schnellen Einigung auf Eckpunkte rechne. Danach würden Verbände und Länder beteiligt, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben, der an den Bundestag gehe.

Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wies darauf hin, dass noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren möglich seien. Parlament und auch SPD-Fraktion würden das ein oder andere am Gesetzentwurf möglicherweise "präzisieren", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundestag von der Regierung bald einen "belastbaren Gesetzentwurf" bekommt.

Die stellvertretende Klubvorsitzende der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, lobte die Einigung auf die Kindergrundsicherung im Nachbarland: "Das ist ein Meilenstein für Deutschland. Einmal mehr zeigt sich die klare sozialdemokratische Handschrift in unserem Nachbarland, das über Generationen hinweg von diesem großen Wurf in der Kinder- und Familienpolitik profitieren wird." Das deutsche Modell enthält einerseits finanzielle Unterstützung aber auch eine bürokratische Vereinfachung von Familienleistungen.

Auch die österreichische Volkshilfe begrüßte grundsätzlich den Durchbruch. "Wir gratulieren der Zivilgesellschaft, den Verbänden und Parteien in Deutschland, die sich seit Jahren für eine Kindergrundsicherung einsetzten und für ein Ende der Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt kämpfen", so reagierte Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, in einer Aussendung vom Montag. Doch gab sich die Volkshilfe abwartend bezüglich der tatsächlichen Effektivität der aktuellen Pläne für die Beseitigung von Kinderarmut. "Etwas skeptisch bin ich ob der derzeit genannten Höhe der Leistungen. Von einer Kindergrundsicherung kann nur gesprochen werden, wenn sie die tatsächlichen Kinderkosten abdeckt", so Fenninger.