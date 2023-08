„Krapoldi“ hebt am Dienstag mit großer Parade ab

Innsbruck – Akrobaten, Stelzengeher und Einradartisten, Jongleure, Clowns und Menschen, die waghalsig auf Kugeln balancieren, dazu die John Blow Marching Band plus eine Fahrraddisco: Keine Frage, die Straßenparade, die morgen Dienstag das Innsbrucker „Krapoldi“-Festival eröffnet, wird bunt, laut und – wenn das Wetter halbwegs mitspielt – größer denn je.

Die traditionelle Eröffnungsparade startet morgen um 15.30 Uhr bei der Annasäule. „Jeder kann und soll mitgehen, ob verkleidet oder nicht“, hofft Moshammer wieder auf rege Teilnahme. Auf dem Weg von der Innenstadt in den namensgebenden Rapoldipark – pulsierendes Herz des Festivals – werden übrigens auch Verkehrsflächen zu kurzfristigen Spielstätten umfunktioniert.

Im Park selbst steigt dann ab 16.45 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt, eine Eröffnungsshow – mit den Clowns „Herbert & Mimi“ und dem Duo „Circus UnARTiq“: Mit schwingendem Trapez, vertikalem Tanz an einer Strickleiter oder Saxophonmusik in schwindelerregender Höhe sind Aufsehen (!) erregende Schauwerte fix. Der „Circus UnARTiq“ ist dann auch als Hauptact der Parkfesttage am 1. und 2. September zu erleben.