Checker Tobi reist zu den fliegenden Flüssen

Der zweite Checker-Tobi-Film startet am 5. Oktober in den Kinos. In dem Streifen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste, die Tobi erhält. Doch die Kiste ist verschlossen, und nur eine Person hat den Schlüssel dazu: Marina – sie ist eine Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Aber wo steckt sie? Mit der Suche nach ihr ist Tobi mittendrin in seinem neuesten Abenteuer. Die Reise führt ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, in die berühmte Halong-Bucht mit ihren Tausenden Karstinseln, über das stürmische südchinesische Meer, zu Pferde-Hirten in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im Amazonas-Regenwald Brasiliens. Dabei hat der mutige Tobi immer ein Ziel vor Augen: Er will das Rätsel der Schatzkiste lösen und so die mysteriösen fliegenden Flüsse finden.