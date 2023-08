Hungerstreik: Mutter von suspendiertem Rubiales sperrt sich in Kirche ein

Im Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales soll die Mutter des 46-Jährigen in einen Hungerstreik getreten sein. Am Montag tagt der Verband.

Madrid - Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales soll die Mutter des 46-Jährigen Medienberichten zufolge in einen Hungerstreik getreten sein. Die Frau habe sich am Montag aus Protest gegen die ihrer Meinung nach "unmenschliche und blutige Jagd" auf ihren Sohn in einer Kirche der andalusischen Stadt Motril im Süden des Landes eingeschlossen, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien vor Ort.