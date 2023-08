„Inakzeptables Verhalten“: Spanischer Verband rief Rubiales zum Rücktritt auf

Im Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten hat der Verband den sofortigen Rücktritt von Luis Rubiales gefordert. Dessen Mutter soll indes in einen Hungerstreik getreten sein.

Madrid – Der spanische Fußballverband RFEF hat den wegen übergriffigen Verhaltens gegenüber Nationalspielerin Jenni Hermoso massiv in die Kritik geratenen Verbandschef Luis Rubiales zum Rücktritt aufgefordert. Nach einem Treffen der RFEF-Regionalpräsidenten hieß es am Montag in einer Mitteilung, diese forderten Rubiales' "sofortigen" Rücktritt nach dessen "inakzeptablen Verhaltens". Diese habe "dem Image des spanischen Fußballs schweren Schaden zugefügt".