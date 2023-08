Ex-BVT-Chef Gridling über sein neues Buch und Kickls Angriff auf den Verfassungsschutz

Peter Gridling (66) wirkt entspannt. Der gebürtige Osttiroler wählt für ein Gespräch einen Heurigen im Weinort Sooß bei Wien. Der Pensionist freut sich schon auf eine Tour mit dem E-Bike am Atlantik. Am 28. Februar 2018 hatte eine Razzia in dem vom ihm geleitete Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sein Leben auf den Kopf gestellt. In einem Buch arbeitet er die Ereignisse jetzt auf.