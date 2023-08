Dramatische Stunden im Stubai: Weitläufige Überschwemmungen und Bangen um Brücke

In Neustift sorgt die Ruetz für weitläufige Überschwemmungen. Sperren nach Muren im Bereich Ranalter Straße und Oberbergtal. In Fulmpes bangt man um die Medrazer Brücke.

Kaum etwas bringt im Stubai die extremen Wetterereignisse der letzten Stunden eindrücklicher und dramatischer auf den Punkt als ein Blick vier Tage zurück: Genau dort, wo im Neustifter Ortsteil Kampl letzten Donnerstag Bundesminister Norbert Totschnig, LHStv. Josef Geisler und eine große Abordnung der Gemeindepolitik das jüngste Projekt zu Hochwasserschutz und Fluss-Revitalisierung präsentierten, herrscht Montagmittag „Land unter“. Die Ruetz ist über die Ufer getreten und hat angrenzende Felder und Wiesen überschwemmt.

... und so sah derselbe Bereich am Donnerstag bei der Präsentation des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes aus. © Domanig

Etwas oberhalb stehen Senior- und Juniorbauer eines direkt angrenzenden Hofes und blicken hinunter auf die wild wogenden Wasser – ein großer Teil der nun überschwemmten Flächen gehört ihnen. Der Hof selbst, der etwas höher liegt, sei nicht gefährdet, betont der Senior. Aber Überschwemmungen in dieser Dimension habe er seit 1987 nicht mehr erlebt. Und natürlich müsse man sich nun auf erhebliche Aufräumarbeiten einstellen, sagt der Junior.

📽️ Video | Überschwemmung Neustift-Kampl

Die Neugestaltung des Flussbettes Richtung Skimittelschule Neustift – wo die Ruetz durch einen weiteren Bogen und eine neue „Führung“ mehr Platz erhält – bringe hochwassertechnisch durchaus etwas, betont der Landwirt. Allerdings in erster Linie für die Anrainer bzw. Gemeinden weiter unten am Fluss, nicht im aktuell so stark betroffenen Bereich. Angesichts solcher Naturgewalten könne man aber niemandem ein Vorwurf machen, erklärt der Bauer.

Land unter: In Kampl stehen weite Bereiche von Feldern und Wiesen unter Wasser. © A.Springer

„Starker Zusammenhalt im Tal“

„Ein Wahnsinn“, meinen indes Lukas und Daniel, die sich ganz in der Nähe ein Bild von den Überflutungen machen. Die jungen Männer selbst kommen aus Fulpmes, ihre Wohnhäuser sind zum Glück nicht gefährdet. Aber Interesse und Besorgnis enden nicht an der Gemeindegrenze – ebensowenig wie der Zusammenhalt zwischen den Gemeinden und Feuerwehren im Tal. „Nachbarn helfen zusammen“, sagen die beiden Und. „Stubai – starkes Tal“ sei nicht nur ein Werbeslogan. Für Lukas ist allerdings klar: „So etwas habe ich in 25 Jahren noch nie gesehen.“

Daniel und Lukas aus Fulpmes machten sich in der Nachbargemeinde Neustift ein Bild von den Schäden. © A.Springer

„Solange das Wasser von den Gebäuden wegbleibt, geht es“, meint ein junger Familienvater, der vor der Skimittelschule mit seinen Kindern in Respektabstand auf die entfesselte Ruetz schaut. Er selbst wohnt weiter oben in Hanglage und ist nicht betroffen. „Aber der neue Uferbegleitweg wurde schon wieder weggeschwemmt“, erklärt er und deutet auf den betroffenen Bereich.

Der neue Uferbegleitweg – nur noch erkennbar an den hölzernen Brückengeländern – ist unter den Wassermassen verschwunden. © A.Springer

„Genau auf diesem Weg sind wir gestern noch gegangen“, berichtet ein Urlauberehepaar aus Hessen. Die beiden sind erst seit Samstag da – und trotz allem zuversichtlich, doch noch ruhigere Urlaubstage verbringen zu können, wenn sich die Lage beruhigt.

📽️ Video | Ruetz in Neustift-Kampl

Auf eine solche Beruhigung hofft natürlich auch der Neustifter Bürgermeister Andreas Gleirscher. Schließlich sei man laut Messpunkten nur sehr knapp an einem hundertjährigen Hochwasser vorbeigeschrammt. Im Moment seien die Pegelstände am Sinken, doch am späteren Nachmittag könnte es nochmals stärker regnen – die Lage bleibt also angespannt. Wegen Murenabgängen sind in Neustift aktuell die Ranalter Straße und das Oberbergtal gesperrt.

Auch Gleirscher bestätigt, dass die Umgestaltung der Ruetz im Bereich Skimittelschule sich bei diesem Härtetest bereits bewährt habe.

📽️ Video | Medrazbrücke Fulpmes

