Im Kajak dem Ball hinterher: Erstes Osttiroler Pinball-Kajakrennen am 2. September auf der Isel

Ainet - Wenn erwachsene Menschen in einem Wildwasser-Fluss mit ihren Booten Bällen hinterherjagen und dabei versuchen, ein vorgegebenes Ziel zu erreichen, dann nennt man das Kajak-Pinball, erklärt Hans Mayer, Organisator des ersten Osttiroler Pinball-Kajakrennens. Der Bewerb findet am Samstag, den 2. September, im Adventure Camp in Ainet statt. Dabei dreht sich alles um einen Fitnessball mit 85 cm Durchmesser.

Anmeldungen sind am Bewerbstag von 10 bis 12 Uhr im Adventurecamp in Ainet beim Stand von Spade Kayaks möglich. Es kann jeder mitmachen, die Teams werden zusammengelost. Also sind auch einzelne Paddler herzlich eingeladen sich anzuschließen. Was Hans Mayer besonders betonen will: "Publikum ist ausdrücklich erwünscht." (TT)