Vizebürgermeister Schöpf siegte in Jerzens bei Vorzugsstimmen

Jerzens – Noch ist er es nicht: Rein gesetzlich muss der – designierte – Jerzner Bürgermeister Johannes Reinstadler bis zum 14. September noch warten. Erst dann, bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, wird er die Geschäfte des Dorfchefs übernehmen können. Bis dorthin bleibt Amtsverwalter Andreas Huter von der BH Imst offiziell im Amt. „Wobei ich schon vieles weiterreiche, was jetzt hereinkommt“, so Huter. Nur die „groben Sachen“ behandle er.

Am Sonntag wurde der 25-jährige Reinstadler zum Bürgermeister und seine Einheitsliste in den Gemeinderat gewählt. Spannend waren in diesem Zusammenhang zwei Fragen: Die Wahlbeteiligung und etwaige Verschiebungen durch Vorzugsstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,57 Prozent, war also nicht berauschend. Reinstadler konnte letztlich ein besseres Ergebnis als seine Liste erzielen. Von den 435 Wählern wählten 41 ungültig. Bei gleich vielen abgegebenen Stimmen zur Gemeinderatswahl waren dort 62 ungültig.