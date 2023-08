Thiem eilte mit Dreisatzsieg gegen Bublik in 2. US-Open-Runde

New York – Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem steht erstmals seit den Australian Open 2021 bzw. nach seiner Handgelenksverletzung in der zweiten Runde eines Tennis-Grand-Slams. Der Niederösterreicher gewann am Montag zum Auftakt der US Open gegen den als Nummer 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik 6:3,6:2,6:4 und erhöhte damit im Head-to-Head auf 2:0. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für Thiem gegen den US-Amerikaner Ben Shelton oder den Argentinier Pedro Cachin.#