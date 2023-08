Radfahrer in Museumstraße gegen geöffnete Taxi-Tür geprallt und verletzt

Innsbruck – Beim Zusammenprall mit einer geöffneten Taxi-Tür ist am Montagabend in Innsbruck ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 19.20 Uhr in der Museumstraße in Richtung Westen. Auf Höhe der Hausnummer 21 ließ zur selben Zeit ein Taxifahrer seinen Fahrgast am Straßenrand aussteigen. Der etwa 25-jährige Passagier öffnete die Beifahrertür. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr trotz eines Ausweichmanövers gegen die Tür. Er stürzte und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.