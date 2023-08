Dank an die Freiwilligen Feuerwehren: Sie sind nicht nur da wenn's brennt

Einsatzbereit, engagiert, ehrenamtlich. Und immer da – egal ob’s brennt, ein Bach überzugehen droht oder ein Keller auszupumpen ist. Tirols Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind so etwas wie das Schweizer Messer der Gesellschaft. Eine effiziente Einheit, die eigentlich immer funktioniert – egal was man gerade braucht. Wie sehr wir alle die Arbeit der 33.155 Feuerwehrmitglieder benötigen, zeigt sich tagtäglich – in der aktuellen Hochwassersituation aber besonders.