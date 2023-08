Das Schwazer Geburtstagskind trat vor den Handball-Vorhang

Sparkasse Schwaz Handball Tirol ist wieder fixer Bestandteil der höchsten Liga, Spieler Michael Miskovez durfte gestern die Reise in seine alte Heimat antreten und vertrat die Adler gewohnt professionell. „Wir hoffen, dass wir besser abschneiden als letztes Jahr“, notierte der Nationalspieler, der heute seinen 26. Geburtstag feiert – hurra! Der neue Trainer Christoph Jauernik habe neue Ideen gebracht. Erster Gradmesser zum Saisonauftakt sind am Samstag (19 Uhr) auswärts die BT Füchse in Bruck an der Mur. Rückraumspieler Miskovez sieht mit Hard, Linz, Krems und den Fivers vier Mannschaften an der Spitze, „dahinter ist alles offen“.