Erlers US-Open-Premiere soll eine goldene werden

New York – Zum ersten Mal in New York, und dann im Hotel keine fünf Minuten entfernt vom Times Square – so lässt es sich für Alexander Erler gut leben in der Stadt, die niemals schläft. „Wir haben ja ein bisschen Zeit, um uns was anzusehen. New York ist riesig“, schwärmt Tirols Tennis-Ass.

Doch zum Sightseeing ist der 25-jährige Kufsteiner nicht im Big Apple. In Flushing Meadows stand mit den US Open das letzte Grand Slam des Jahres auf dem Programm. Und damit auch die letzte Chance für Erler und seinen Landsmann Lucas Miedler, um endlich auch auf höchster Ebene große Punktzahlen einzufahren. Bei den Australian Open und in Wimbledon hatte es jeweils für einen Sieg gereicht, bei den French Open kam zum Auftakt das Aus. Nun soll es eben in den USA hinhauen.

Wir können gegen jeden gewinnen, das haben wir oft genug gezeigt. Es kommt halt auf die Auslosung drauf an. Alexander Erler

Die Zielsetzung ist erst einmal bescheiden. „Wir wollen in die dritte Runde, dann kann alles passieren“, sagt der fünffache ATP-Turniersieger Erler. Wohlwissend, dass Österreichs stärkster Doppel-Paarung trotz dreier Erfolge heuer (Acapulco, München, Kitzbühel) noch die großen Punkte fehlen. „Das Jahr war von den großen Turnieren her wie den 1000ern und den Grand Slams nicht so gut. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir können gegen jeden gewinnen, das haben wir oft genug gezeigt. Es kommt halt auf die Auslosung drauf an“, ergänzt Erler.

Kooperation mit Knowle wird verlängert

Das Duo wird die Tage in der US-Metropole alleine verbringen, weder sein Tiroler Coach Daniel Huber noch Thomas Weindorfer sind mit von der Partie. Ebenso wenig wie US-Open-Sieger Julian Knowle, der Erler/Miedler zuletzt als neuer Trainer in einer Testphase betreut hat. Und diese kurze, aber erfolgreiche Kooperation wird nun verlängert. Erler: „Julian ist bei den US Open nicht dabei, aber er wird uns danach zu den Turnieren nach China begleiten. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Nun überwiegt erst einmal die Vorfreude auf Flushing Meadows, wo Erler als erster Tiroler im Herren-Bewerb aufschlägt und seine Grand-Slam-Sammlung damit komplettiert. „Die US Open sind eines der größten Turniere und unvergleichlich. Ich freue mich sehr.“

Die Generalprobe glückte leider nicht: Beim ATP-250-Turnier in Winston Salem (USA) kam zum Auftakt das Aus. Dennoch kann Erler auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken: Drei Turniersiege sowie ein Finale (Marokko) brachten ihn auf aktuell Rang 34 der Weltrangliste. Im „Race to Turin“ (Jahreswertung 2023) liegt das Duo auf Rang 15.

