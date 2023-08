Chefin der Frauenberatung in Kufstein: „Psychische Gewalt gegen Frauen steigt“

Kufstein – Der Bezirk Kufstein weist eine sehr hohe Zahl an Betretungs- und Annäherungsverboten auf. 143 Mal mussten Polizistinnen und Polizisten 2022 bei häuslicher Gewalt zu dieser Möglichkeit greifen, wie der aktuellsten Kriminalstatistik des Bezirkspolizeikommandos zu entnehmen ist.

„Das ist ein Instrument, das sehr gut wirkt, wenn Frauen das nützen“, sagt Elisabeth Lehmann, eine der beiden Geschäftsführerinnen der Frauenberatungsstelle „Evita“ in Kufstein. Die Polizei sei auch sehr gut geschult in diesem Bereich und könne helfen. Aber es zeichnet sich ein neues Problem für die Exekutive und die Gepeinigten ab. Was passiert, wenn Gewalt nicht nachweisbar ist, aber trotzdem da ist?