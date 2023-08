Martin Selmayr im TT-Gespräch in Alpbach: „Europa bleibt gemeinsam stark“

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz bezeichnete kürzlich bei seinem Besuch in Salzburg die Grenzkontrollen zu Österreich als unverzichtbar. Auf der anderen Seite rückt Österreich nicht von seinem Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien ab. Sieht so das neue mutige Europa aus?

Es gibt also keinen Grund, das auf die lange Bank zu schieben. Wir müssen in Europa zusammenhalten. Ein Schengen-Raum, in dem nach innen Freizügigkeit herrscht und die Grenzen nach außen gesichert sind, ist die beste Garantie dafür, dass wir in Europa eine geschlossene Front gegenüber Außenfeinden wie Putin bilden und die Grenzkontrollen im Inneren wieder beseitigen können.