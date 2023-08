Brand in Innsbrucker Wohnung: 23-Jähriger dürfte Feuer gelegt haben

Innsbruck – Am Dienstagvormittag war in einer Innsbrucker Wohnung eine Waschmaschine in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr rückten aus und konnten den Brand rasch löschen. Wie sich herausstellte dürfte der Bewohner das Feuer gelegt haben.

Der 23-jährige Bewohner gab an, das Feuer vorsätzlich entfacht zu haben. Auch einen Brand in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Landhausgarage sei von ihm entfacht worden. Er wird an der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)