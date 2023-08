Unwetterlage in Südtirol hat sich entspannt, ein schwimmender Altar zeigt das Ausmaß

Die Brennerbahnstrecke wurde aufgrund eines Murenabganges zwischen Steinach in Tirol und Brenner gesperrt, was zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führte (li.). Ebenfalls von einer Mure erfasst wurde die Drei-Brunnen-Kirche in Trafoi, der Altar steht unter Wasser (re.).

© APA/ÖBB/GEISSLER