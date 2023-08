Griesbachklamm: Radboxen gegen Diebe

Kirchdorf i. T. – Schon seit Jahren ist die Griesbachklamm in den Sommermonaten eines der beliebtesten Ausflugsziele der Kitzbüheler Alpen. Aufgrund des großen Andrangs werden aber immer wieder die Parkplätze knapp und viele Besucher parken „wild“ – zum Leidwesen der Anrainer. Um auf diese Problematik zu reagieren, forciert der Tourismusverband St. Johann schon seit mehreren Jahren die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad – leider mit mäßigem Erfolg.

„Besucher zahlen immer noch lieber die Parkgebühren, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder kostenfrei mit dem Fahrrad anzureisen“, erklärt Martina Foidl, stellvertretende Geschäftsführerin des TVB St. Johann. Dafür scheint es aber auch einen Grund zu geben: „Besonders von Radfahrerinnen und Radfahrern bekamen wir immer wieder die Rückmeldung, dass sie ihre Fahrräder und E-Bikes nicht gerne offen sichtbar an einer viel befahrenen Straße bzw. auf einem gut frequentierten Parkplatz stehen lassen möchten“, erklärt Foidl die Situation.

Insgesamt können in den Radboxen zehn Fahrräder sicher verstaut werden. Werden die Boxen gut angenommen, denkt der Tourismusverband auch über eine Aufstockung der Anzahl nach.

Die Radboxen sind ein Teil des Projekts Clean Alpine Region (CLAR). Tiroler Tourismusregionen werden dabei unterstützt, Maßnahmen in eben diesen Bereichen zu entwickeln und umzusetzen. CLAR-Projekte sind u. a. die Ökostromanlage am Stausee in Kirchdorf und die Besucherlenkung im Kaisertal und Kaiserbachtal.