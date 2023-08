Abajas in Frankreich ab dem neuen Schuljahr verboten, Entscheidung entfacht hitzige Debatte

Bildungsminister Gabriel Attal hat ein Verbot von Abajas an französischen Schulen ausgesprochen, mit Beginn des neuen Schuljahrs dürfen die in vielen islamischen Ländern üblichen langen Überkleider nicht mehr getragen werden. Die Entscheidung entfacht neuerlich eine Debatte über die Trennung von Staat und Religion.

Paris – Für Regierungssprecher Olivier Véran sind Abajas „offensichtlich“ religiöse Kleidungsstücke und „ein politischer Angriff“, wie er dem Fernsehsender BFMTV sagte. Er verglich das Tragen des Überkleides mit dem Versuch, Menschen zum Islam zu bekehren und begrüßt die Entscheidung des französischen Bildungsministers, Gabriel Attal, die Bekleidung in Schulen zu verbieten. Indes sehen die Kritiker die Anordnung des Bildungsministeriums als Stigmatisierung von Muslimen.

„Es ist traurig zu sehen, wie der Schulanfang politisch durch einen neuen absurden, völlig künstlichen Religionskrieg wegen eines weiblichen Kleidungsstücks polarisiert wird“, schrieb der linksgerichtete Politiker Jean-Luc Mélenchon auf X (früher Twitter) und rief zu „zivilem Frieden“ und „wahrem Laizismus“ auf, „der eint, anstatt gegeneinander aufzubringen“. Clémentine Autain von der linkspopulistischen Partei LFI nannte das geplante Verbot „verfassungswidrig“ und warnte vor einer „Kleiderpolizei“ an den Schulen.

Über ein mögliches Verbot der Abaja, das rechtsgerichtete Politiker schon lange fordern, wird seit Monaten in Frankreich debattiert. Weniger als zwei Monate nach seinem Amtsantritt entschied Bildungsminister Gabriel Attal nun, Abajas komplett aus Schulen zu verbannen. Beim Betreten eines Klassenraums dürfe nicht zu erkennen sein, welcher Religion die Schülerinnen und Schüler angehören, begründete Attal seine Entscheidung. Seiner Ansicht nach verstößt das Tragen der Abaja in Schulen gegen den Grundsatz der Trennung von Staat und Religion.

Noch vor Beginn des neuen Schuljahres am 4. September will Attal den Schulleitern klare Regeln zum Abaja-Verbot vorlegen. Es ist wahrscheinlich, dass es vor Gericht angefochten wird. Für Schulen könnte es schwierig werden zu entscheiden, in welchem Fall es sich bei einem weiten, verhüllenden Kleid um ein modisches oder religiöses Statement handelt.