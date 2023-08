Sonne löst Regenwetter ab: Am Wochenende wird es spätsommerlich warm

Nach Dauerregen, Jahrhundert-Hochwassern, Überflutungen und Vermurungen, ist nun endlich Beruhigung in Sicht. Der Regen lässt nach, die Temperaturen steigen und der Spätsommer kehrt zurück.

Innsbruck – Italien-Tief Erwin sorgte in Tirol für einen recht turbulenten und Hochwasser-durchtränkten Wochenbeginn. Auch die kommenden Tage wird es zunächst eher unbeständig bleiben. Doch es naht Beruhigung. In der zweiten Wochenhälfte trollt sich Tief Erwin aus Tirol, die Sonne wird sich häufiger zeigen und der Spätsommer mit angenehm warmen Temperaturen kehrt zurück.

„Eine Wetterbesserung ist definitiv in Sicht", bestätigt auch Nikolas Zimmermann, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale auf Nachfrage der TT. Der Dienstag werde zwar regnerisch bleiben, die Niederschlagsmengen jedoch nicht mehr so intensiv ausfallen.

Wetter in Tirol

„Wir erwarten zehn bis maximal 15 Liter pro Quadratmeter Niederschlag im Tiroler Unterland, im Oberland werden es bis zu fünf Liter pro Quadratmeter sein." Für die Flüsse-Pegel stelle diese Regenmenge keine Bedrohung mehr da, so Zimmermann. „Trotz des Regens werden diese weiter sinken."

Ab Mittwoch lockert sich das Wetter dann zunehmend auf. Von Außerfern bis ins Unterland lässt sich vermehrt die Sonne wieder blicken, die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad an. Der Donnerstag fällt wettermäßig ähnlich verhalten aus: Wolken und lokale Regenschauer wechseln sich mit sonnigen Phasen ab. Die Temperaturen bleiben mit 18 bis 24 Grad ähnlich mild.

Spätestens die 29 Grad am Samstag werden alle Tiroler Gemüter erhellen: „Es herrscht durchaus Badewetter“, verspricht Meteorologe Zimmermann. Auch am Sonntag soll sich die Sonne zeigen, es bleibt spätsommerlich warm, gegen Nachmittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung an der Alpennordseite allerdings zu. (oweh, tt.com).