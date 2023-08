Die Insolvenzen nehmen zu: Warum es im heimischen Handel große Einbußen gibt

Besonders drastisch war der reale Umsatzrückgang mit mehr als einem Viertel im Möbelhandel. Aber auch Elektrohandelsgeschäfte (-9,9 Prozent), Buchhändler (-9,5 Prozent) und der Onlinehandel (-6,1 Prozent) waren in den ersten sechs Monaten real im Minus. "Insbesondere die Jahre 2020 und 2021 waren davon geprägt, dass bestimmte Branchen, Stichwort Möbelhandel, aber auch der Elektrohandel, eine vergleichsweise gute Entwicklung hatten", gab Voithofer an. Die Menschen hätten das Geld in die eigenen vier Wände investiert.

Die schwache Konjunktur macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Beschäftigungsentwicklung war im Halbjahr im Einzelhandel rückläufig (-0,8 Prozent). "Es kommen auf eine offene Stelle im Handel nicht einmal zwei arbeitssuchende Personen", sagte die stellvertretende Bundesspartengeschäftsführerin für den Handel, Sonja Marchhart. Derzeit würden für ungefähr 60 Prozent der offenen Stellen Personen mit Lehrabschluss gesucht und der Trend zur Teilzeitarbeit sei besonders hoch. Nur der Spielwaren- und Bekleidungshandel hat Personal aufgestockt. Nach einem enormen Anstieg in den letzten Jahren war auch die Zahl der offenen Stellen wieder rückläufig, wenngleich der Handel immer noch mehr als 20.000 offene Stellen hat.

Die Aussichten für das Gesamtjahr 2023 seien trüb und es werde kein reales Umsatzwachstum gesehen, hieß es von den Handelsvertretern. Auch im EU-Vergleich schneidet Österreich schlecht ab: die reale Einzelhandelsentwicklung sei das sechste Halbjahr in Folge unter dem EU-27-Schnitt gelegen. Die ganz große Herausforderung im Herbst sei, diese Kostenexplosionen in den Griff zu bekommen und die Inflation mit all den Folgeeffekten runterzukriegen, so der Handel-Bundesspartenobmann.