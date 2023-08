Geboren wurde sie am 12. Juni 1914, also noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Am 26. August ist mit Berta Platter (geb. Knittel) nun die ältest­e Tirolerin im 110. Lebensjahr verstorben. Bis zuletzt lebte die Zirlerin – im Bild mit Bürgermeister Thomas Öfner anlässlich ihres 108. Geburts­tages – zu Hause, wo sie liebevoll betreut wurde.