Trainingszentrum geplant: Mit Meisterläufern aus Kenia will Kals noch höher hinaus

Kals a. Gr. – In Kenia beginnt man als Kind mit dem „Lauftraining“, denn der Weg zur Schule ist weit. Oder man muss nach dem Vieh schauen gehen, natürlich zu Fuß. So beantworten Dennis Cox Lopua (31), Joseph Kamau Githakwa (22) und Philemon Ombogo Kiriago (21) lächelnd die Frage nach den Anfängen ihrer Karriere. Heute sitzen alle drei an einem Tisch in der „Kenyan Lounge“ in Kals. Sie gehören zu den 17 Läufern (darunter zwei Läuferinnen), die den Sommer am Fuß des Großglockners verbringen. Osttirol sei nicht viel anders als ihre Heimat, sagen sie. „Es gibt Berge, in der Höhe ist das Wetter wechselhaft.“