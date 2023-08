Auffahrunfall auf der A13: Vier Kleinkinder und zwei Autofahrer verletzt

Matrei am Brenner – Vier Kleinkinder und eine Frau wurden am Dienstag bei einem Auffahrunfall bei der Mautstelle in Matrei am Brenner verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Klein-Lkw von der Brenner Straße auf die A13 auf. Dort gab es – wegen des starken Verkehrsaufkommens – einen Rückstau. Der Österreicher hielt an