Wasser findet immer einen Weg

Beinahe auf den Tag genau 18 Jahre nach dem letzten Hochwasser schrammte das Untere Unterinntal an einer Katastrophe vorbei. Der damals versprochene Schutzbau am Inn kommt frühestens 2038. Eine Farce.

Überstanden war das Hochwasser am Dienstag in Tirol noch lange nicht. Nur im Unterland blieb das erwartete hundertjährliche Hochwasser zum Glück aus. Die Wassermassen hatten sich im Oberlauf und in den Seitentälern bereits gewaltsam Platz verschafft. Felder wurden geflutet, Straßen unterspült und weggerissen, Hänge vermurt. Jede Regenpause gab flussabwärts mehr Hoffnung. Und eine Katastrophe wie 2005 blieb zumindest im Unteren Unterinntal aus. Diesmal noch.