Heißer Herbst beim leistbaren Wohnen in Tirol

Regierungschef Anton Mattle (ÖVP) nimmt die gemeinnützigen Bauträger in die Pflicht, Wohnbaureferent LHStv. Georg Dornauer (SP) den Bund, zugleich möchte er mehr Geld für die Wohnbauförderung. Dafür schlägt der grüne Klubchef Gebi Mair einen Sonderlandtag vor, sein Kollege von der Liste Fritz Markus Sint wirft wiederum Mattle vor, Nebelgranaten zu werfen.

„Die eigene Untätigkeit holt die schwarz-rote Landesregierung ein. Statt das Problem schon im Februar anzugehen und an Lösungen zu arbeiten, haben Landeshauptmann Mattle und sein Stellvertreter Dornauer das Problem auf die lange Bank geschoben und die Bewohner mit den explodierenden Kosten allein gelassen“, kritisiert Sint. Wegen der explodierenden Mieten würden sich Bewohner in geförderten Wohnungen bereits überlegen auszuziehen. Für Sint zeigt sich hier die verfehlte Wohnbaupolitik der letzten Jahre, die sich mit der schwarz-roten Landesregierung nahtlos fortsetzt. „Die Beihilfen reichen nicht aus, es braucht mehr und konkrete Entlastungsmaßnahmen und da stehen auch die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften in der Pflicht.“