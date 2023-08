Mietpreisdeckel und Co: Regierung präsentiert Maßnahmen gegen die Teuerung

Die Bundesregierung präsentiert am Mittwoch neue Maßnahmen gegen die Teuerung. Wir übertragen die Presskonferenz im Livestream. Anschließend trifft der Nationalrat zu einer Sondersitzung zum Thema Teuerung zusammen. SPÖ und FPÖ wollen dort ihre Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung präsentieren.

Wien – Auf Wunsch von FPÖ und SPÖ absolviert der Nationalrat am Mittwoch einen vorgezogenen Auftakt zur Herbst-Saison. In einer Sondersitzung wollen die beiden größeren Oppositionsparteien ihre Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung präsentieren und der Regierung für deren vermeintliche Untätigkeit zürnen. Die Koalition dürfte mit einem Mietpreisdeckel kontern.

Unmittelbar vor der Sondersitzung haben sich die Regierungsparteien auf ein Maßnahmenpaket verständigt. Demnach ist ein Mietpreisdeckel für die kommenden drei Jahre bis 2026 geplant, der den Anstieg der Mieten auf maximal fünf Prozent begrenzen soll. Die Regelung soll allerdings nicht für alle Mieterinnen und Mieter am privaten Wohnungsmarkt gelten, sondern nur für Richtwert- und Kategoriemieten sowie Genossenschaften. Details will die Regierung um 9.30 Uhr in einem Pressegespräch präsentieren.