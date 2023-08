Bonells Granatäpfel versüßen das Afrafest in Affenhausen

Affenhausen – Es wird ein besonderes Afrafest, das am Sonntag im Garten der Steindruckerei Stecher&Stecher stattfinden wird, denn es ist das 20. und zugleich letzte. Künftig wird es nur noch „Open House“-Veranstaltungen wie während Corona geben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Sonntag steht – neben der heiligen Afra, Namensgeberin von Affenhausen – wieder eine Benefiz-Lithographie: Der Südtiroler Künstler Gottfried Bonell hat sie geschaffen. Zwölf Solnhofer Steine hat er jeweils in einer Farbe bearbeitet. Und herausgekommen ist „Stilleben – Landschaft“ mit drei Granatäpfeln, einem Symbol für Liebe, Leben und Fruchtbarkeit. Günther Stecher hat diese 170 Blatt sorgfältig gedruckt.